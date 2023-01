Le monde du showbusiness en deuil: Jean-Marc Maniatis, le coiffeur des stars, est décédé à 80 ans

Ce sont les proches de Jean-Marc Maniatis qui ont annoncé la nouvelle à l’agence de presse AFP. Le célèbre coiffeur des stars a succombé à une longue maladie.

D’abord coiffeur studio pour les magazines Elle et Marie Claire, Jean-Marc Maniatis avait ouvert son salon de coiffeur à Paris en 1970. De nombreux mannequins et comédiens ont fait sa renommée en allant se faire coiffer chez lui. Parmi ses célèbres clients, on compte notamment Sophie Marceau, Mireille Darc, Miou-Miou ou encore Alain Delon., mais aussi des stars internationales comme Prince.