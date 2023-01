Performance historique en NBA: ce joueur inscrit à lui seul 71 points (vidéo)

Donovan Mitchell a réalisé une performance historique lundi dans le championnat nord-américain de basket en inscrivant 71 points lors de victoire 145-134 après prolongation de Cleveland sur Chicago.

Mitchell, 26 ans, est devenu le septième joueur à inscrire 70 points ou plus dans un même match de NBA. Le dernier en date était Devin Booker en mars 2017 (70 points). Il s’agit du plus haut score individuel depuis les 81 points inscrits par Kobe Bryant le 22 janvier 2006 et du huitième meilleur total de l’histoire. Wilt Chamberlain détient le record avec 100 points inscrits contre les New York Knicks le 2 mars 1962 alors qu’il jouait pour les Philadelphia Warriors. Chamberlain figure cinq fois dans le top-10 des plus grosses performances individuelles de l’histoire de la ligue.

Avec également 11 assists et 8 rebonds, Mitchell a forcément été le grand artisan du succès des Cavaliers, qui étaient menés de 21 points dans le deuxième quart. C’est d’ailleurs lui qui a arraché la prolongation à trois secondes du buzzer, après avoir volontairement manqué son lancer franc puis pris le rebond offensif et marqué le panier. Il en était alors à 58 points et allait en ajouter 13 autres en prolongation.

Cleveland (24 victoires, 14 défaites) occupe la quatrième position de la Conférence Est. Chicago (16 victoires, 21 défaites) est 11e.

La soirée a été marquée par d’autres solides prestations individuelles : Klay Thompson a mis 54 points pour offrir la victoire 143-141 après prolongation à Golden State sur Atlanta ; LeBron James a marqué 43 points pour les Lakers, victorieux 115-121 de Charlotte, et Joel Embiid (42 points) a mené Philadelphie au succès 120-111 sur La Nouvelle-Orléans.

Denver, leader à l’Ouest, s’est incliné 124-111 face à Minnesota, emmené par Anthony Edwards (29 points). Nikola Jokic a mis 24 points pour les Nuggets.