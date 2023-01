«Un vrai roi», «Repose en paix»: à 67 ans, Fred White du groupe Earth, Wind & Fire est mort

A 67 ans, le batteur légendaire d’Earth, Wind & Fire , Fred White, s’est éteint cette nuit, comme l’a annoncé Verdine White, le bassiste du groupe à succès : « Notre famille est attristée aujourd’hui par la perte d’un membre de la famille incroyable et talentueux ».

Grand nom de la musique rock aux Etats-Unis, il avait également travaillé avec d’autres artistes de la musique et avait été intronisé au Hall of Fame en 1970.

Au sein d’Earth, Wind & Fire, il s’est fait connaître avec ses frères par des titres comme September ou Boogie Wonderland et a remporté six Grammy Award, la récompense la plus prestigieuse de la musique, après avoir été disque d’or à 16 ans.