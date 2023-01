«Les vitres ont volé en éclats, on a été projeté au sol»: une équipe de «Quotidien» touchée par une violente explosion en Ukraine (vidéo)

Ce lundi 2 janvier, TMC diffusait « Quotidien », comme tous les jours de la semaine. Paul Gasnier, journaliste phare de l’émission de Yann Barthès, était en Ukraine, et plus précisément à Kramatorsk, dans le but d’offrir un reportage sur le réveillon des soldats de Volodymyr Zelensky.

Paul Gasnier a alors été surpris par un bombardement, survenu juste derrière lui : « On était en place pour ce duplex. On avait allumé la caméra, on était prêt pour le début de l’émission et il y a eu une très forte explosion derrière nous. On a été projeté par terre. J’ai perdu mon micro. Normalement, j’aurais dû avoir le micro rouge, mais je l’ai perdu dans l’explosion. Les vitres ont volé en éclats autour de nous, on a été projeté au sol, mais on va bien, là on a trouvé refuge dans une église un peu plus loin dans un autre quartier. On est à l’intérieur, on va bien, c’est l’essentiel. »