«Si tu savais comme je t’aime...»: la belle déclaration d’amour de Slimane à sa fille Esmeralda à l’occasion de son premier anniversaire (photo)

Voilà un papa comblé. Ce 2 janvier, cela faisait tout juste une année que la petite Esmeralda a rejoint le monde, et les bras de son papa, Slimane.

Sur Instagram, le grand ami de Vitaa a tenu à marquer le coup, avec une belle déclaration d’amour : « 1 an que tu es arrivée que tu as tout bouleversé... Je t'ai emmené partout avec moi tu as déjà visité plusieurs pays des dizaines de villes, tu portes déjà bien ton prénom... Tu souris et ris tout le temps je crois que c'est ce que gardent tous les gens qui croisent ton chemin... Si je suis la lune tu es définitivement le soleil ma fille... Tu m'as laissé quelques cernes il ne faut pas mentir mais mon cœur lui ne sera plus jamais fatigué car il a trouvé son âme sœur sa raison de battre... Si tu savais comme je t'aime Esmeralda... », écrit-il, signant « papa ».