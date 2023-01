Prison de Saint-Gilles: l’Administration pénitentiaire reconnait le manque de personnel

Cela fait suite à la dénonciation des conditions de vie au sein de l’établissement bruxellois par le Collectif de proches de détenus de Belgique (CPDB) dans Le Soir de samedi. L’administration souligne néanmoins qu’il y a cependant chaque jour une moyenne de 50 à 70 membres du personnel malade dans cet établissement.

Le SPF Justice réalise une campagne de recrutement dynamique et des sélections sont en cours, précise l’Administration pénitentiaire. Près de 50 personnes entreront en service à court terme. Entre Noël et le Nouvel An, la direction locale de la prison de Saint-Gilles a veillé à ce que les sélections aient lieu, ajoute-t-elle en outre.