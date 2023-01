L’émouvant message de Mick Schumacher pour l’anniversaire de son père Michael (photo)

Près de neuf ans après son terrible accident de ski, on est toujours sans nouvelle du septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher. Les informations sont rares concernant son état de santé et ses proches ne communiquent presque jamais vers l’extérieur. La semaine dernière, une photo a inquiété certains fans du champion allemand…

Concrètement, Mick Schumacher, le fils de Michael, avait changé sa photo de profil sur Instagram Sur celle-ci, on le voyait étant petit dans les bras de son papa. Pour certains, il s’agissait d’un mauvais signe et d’une preuve que la santé de l’ancien pilote se détériore. Pour d’autres, c’était un hommage à quelques jours de l’anniversaire de l’accident de l’ancien champion Ferrari.

On ne saura jamais la vérité. Par contre, ce qui est certain, c’est que ce mardi, Mick Schumacher a publié un autre cliché avec un commentaire bien plus clair : « Bon anniversaire au meilleur papa au monde. Je t’aime ». En effet, « Schumi » a 54 ans ce mardi.