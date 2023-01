«Ils exagèrent»: surprise pour les clients chez Action alors que Noël vient à peine de finir, «c’est courant chez nous»

« On n’a même pas fini de fêter Noël ! Ils exagèrent » C’est une Gabriella étonnée qui nous a contactés via notre bouton alertez-nous. Cette Louviéroise s’est rendue fin décembre dans un magasin Action de la région. Et quel ne fut pas sa surprise dans les rayons : des décorations de Pâques. Un choix qui peut étonner alors que les fêtes de fin d’année viennent à peine de se terminer.

Dans les colonnes du Belang van Limburg, le porte-parole de l’enseigne se défend. Selon ses dires, ce n’est pas la première fois qu’Action propose ce type d’offre aussi tôt dans l’année. « C’est courant chez nous », insiste-t-il. « C’est parce qu’Action propose une sélection d’articles saisonniers tout au long de l’année. Nous passons maintenant de Noël au printemps et ça n’a pas vraiment de sens de laisser les articles de Noël plus longtemps. »