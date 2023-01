Des pompiers agressés à coups de feux d’artifice, à Marcinelle, la nuit du Nouvel An: les hommes du feu attrapent deux des agresseurs

Aucun des pompiers victimes de cette agression n’a heureusement été blessé : « Nous subissons de plus en plus d’agressions, surtout verbales », constate-t-on encore du côté de la caserne des pompiers. « Il suffit de voir ce qui s’est passé à Bruxelles, avec des secouristes agressés alors qu’ils tentaient de réanimer une personne. Ici, en région de Charleroi, il fut un temps où il fallait que la police soit présente avec nous pour des interventions sur Marchienne. Et du temps de l’immeuble Apollo, je me rappelle ce frigo balancé d’un étage sur nos équipes ! », se rappelle encore le major Méan.