Dossier Cayman: remboursement intégral obtenu pour les investisseurs BeeBonds

« Le résultat obtenu est extrêmement satisfaisant pour les investisseurs de la plateforme de crowdlending BeeBonds, puisqu’ils récupèreront l’intégralité de leur capital et toucheront tous les intérêts », se réjouit BeeBonds dans un communiqué. Pour rappel, une levée de fonds de 2,6 millions d’euros avait été réalisée en octobre 2019 pour co-financerle projet Place d’Armes, comprenant la construction d’un hôtel 3 étoiles Moxy (franchise de Marriott) de 119 chambres, dans le centre de Gand.

La crise du Covid avait évidemment mis à mal le planning prévu et les finances du développeur du projet.

En avril 2021, dès l’annonce de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) touchant 28 sociétés du groupe Cayman, BeeBonds a immédiatement agit pour préserver les intérêts des 236 investisseurs qui avaient investi dans le projet via la plateforme. « Nous avons pris à notre charge l’entièreté des honoraires de Deloitte Legal qui nous a conseillé et désigné sans délai Me Berlingin (Fieldfisher) pour fédérer les obligataires et rendre leur défense plus percutante. Nous nous sommes aussi engagés à prendre à notre charge une partie non négligeable des honoraires de Me Berlingin par solidarité avec les investisseurs concernés. Il en va de notre réputation et de notre fierté de n’avoir aucun défaut à déplorer depuis la création de BeeBonds », rappelle Joël Duysan, CEO de BeeBonds.

« Le modèle de financement proposé par BeeBonds, est conçu de manière à ce que les investisseurs prêtent directement au porteur de projet via la plateforme sans passer par un véhicule intermédiaire qui centralise les prêts, comme proposé par des plateformes concurrentes. Grâce à quoi, les investisseurs se sont vu reconnaitre un droit de vote individuel et ils ont bénéficié d’une majorité écrasante dans le cadre de l'acceptation du plan de réorganisation du groupe Cayman. Ils ont ainsi obtenu le remboursement intégral de leur investissement, au plus tard en 2025, soit une extension de 2 ans par rapport à la date initiale », se réjouit Joël Duysan, CEO de BeeBonds.