Rallye: une Citroën C3 Rally2 Cup arrive en 2023 sur certaines manches du championnat de Belgique, dont l’East Belgian Rally et le Spa Rally

La compétition sera exclusivement ouverte aux Citroën C3 Rally2.

« Le succès de la Citroën C3 Rally2 dans le cadre du BRC n’est plus à démontrer », explique le Malmédien Jean-François Elst au nom de Pole Position. « Ce qui nous a incités à mettre sur pied une compétition opposant ces bolides de la dernière génération. Précisons directement que la Citroën C3 Rally2 Cup 2023 sera réservée aux pilotes non-professionnels. Les pilotes portant ou ayant porté les couleurs d’un constructeur en Rally1 ou Rally2 ne pourront donc pas engranger de résultats dans ce cadre de cette compétition. »

East Belgian Rally et Spa Rally

De manière concrète, la Citroën C3 Rally Cup 2023 s’organisera autour de cinq événements, pour un total de six résultats. Le South Belgian Rally (18/03), le TAC Rally (08/04), le Rallye de Wallonie (29-30/04), le Ypres Rally (23-24/06), l’East Belgian Rally (23/09) et le Spa Rally (25-26/11) sont les épreuves retenues. Lors de la finale du Spa Rally, le barème des points sera doublé, avec un premier classement à la fin de la première étape et un deuxième classement au bout de l’épreuve. Pour figurer au classement final, les participants devront prendre part à cinq des six manches, dont fera obligatoirement partie la manche finale au Spa Rally. Les cinq meilleurs résultats seront retenus.

Et au bout de la saison, les récompenses seront conséquentes… « Le vainqueur de la Citroën C3 Rally2 Cup se verra en effet remettre un chèque de 40.000 euros, contre 20.000 euros au deuxième du classement. Un troisième chèque, d’une valeur de 15.000 euros, sera remis à un autre concurrent classé… et tiré au sort ! », reprend le Malmédien Jean-François Elst.

Signalons encore que la participation à la Citroën C3 Rally2 Cup est enregistrée dès l’instant où un droit d’inscription annuel de 500 euros par pilote est acquitté.