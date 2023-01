Le procès du «22 mars» à nouveau suspendu: traitements jugés dégradants toujours d’application, responsable de police qui refuse de répondre aux questions...

L’État belge ne semble pas avoir encore pris ses bonnes résolutions ce mardi matin au Justitia à Haren. Alors qu’un juge des référés (qui juge les questions urgentes, NDRL) a donné gain cause aux sept accusés du 22 mars détenus en déclarant les procédures de transfert comme des traitements dégradants, les génuflexions et les fouilles à nu ont encore eu lieu ce mardi matin avant la reprise du procès du 22 mars.

« Je suis en prison, les fouilles, c’est des choses qui sont normales et il faut s’y faire mais me mettre nu tous les jours pendant neuf mois et tourner le dos à trois policiers pour être fouillé, c’est impossible », déclare Sofien Ayari.

« J’imagine les parties civiles, certaines ont pris dans leur chair et on ne parle que de ça depuis un mois. On passe pour des capricieux. Moi, je n’ai rien à perdre, j’ai pris trente ans, si je réponds aux questions c’est parce que j’imagine la douleur et le désespoir des victimes, c’est du respect, je ne cherche pas à m’en tirer, je ne sortirai jamais de prison », s’emporte l’accusé arrêté le 18 mars 2016 en compagnie de Salah Abdeslam.

de videos

La colère gronde dans les rangs de la défense. Tour à tour, les avocats prennent la parole pour exprimer leur profonde colère de voir un ministre de la Justice ne pas faire appliquer une décision de justice.

Surréaliste

Me Delphine Paci, l’avocate d’Abdeslam, annonce un futur dépôt de conclusions si ces traitements persistent.

Plusieurs d’entre eux indiquent également qu’ils ne représenteront pas leur client si la décision rendue par le juge des référés le 29 décembre dernier n’est pas appliquée. Un acte qui aboutira à une nouvelle suspension de ce procès déjà émaillé par de nombreux incidents.

« Je me ferai complice du ministre de la Justice et ça, je m’y refuse », commente Me Jonathan De Taye, l’avocat d’Ali El Haddad Asufi.

« M. Abrini ne souhaite évidemment pas assister à l’audience et il me retire mon mandat. La situation est critique Madame la présidente », expose Me Laura Pinilla.

L’ordonnance rendue la semaine passée par le juge des référés ordonne l’arrêt des génuflexions et des fouilles à nu. Toutefois, cette même ordonnance donne huit jours à l’État belge pour revoir sa copie sur les procédures de transfert. Pour la Défense, ces huit jours concernent le début des astreintes journalières imposées à l’État pour le non-respect de la décision et non le délai de changement des procédures. « L’ordonnance n’autorise pas l’État à maintenir des traitements dégradants pendant une semaine… », soupire Me Nicolas Cohen.

Prenant bonnes notes des remarques de chacun et du non-respect de la décision de justice rendue pas plus tard que la semaine dernière, la présidente de la cour d’assises de Bruxelles délocalisée au Justitia, Laurence Massart, suspend les débats pour permettre à un policier de s’enquérir d’information quant aux conditions de transfert des accusés.

La question, pourtant simple, donne finalement lieu à une situation ubuesque. « Alors en fait, ce n’est pas aussi simple… Le responsable de la D.A.P. (Direction de la Protection, un des services de la police fédérale, NDLR), en charge des procédures de transfert refuse de venir à visage découvert, il a pris contact avec son avocat et il est en train de s’entretenir avec… », indique penaud le policier susmentionné.

La question est juste de savoir si quelque chose a changé ou va changer concernant les procédures de transfert, lui rappelle Laurence Massart. Quand bien même, ce responsable de la police fédérale refuse de répondre dans ces conditions. Le procès est tout bonnement bloqué.