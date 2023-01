Le procès du «22 mars» risque encore d’être suspendu: les traitements jugés dégradant par un juge sont encore appliqués sur les accusés

L’État belge ne semble pas avoir encore pris ses bonnes résolutions ce mardi matin au Justitia à Haren. Alors qu’un juge des référés (qui juge les questions urgentes, NDRL) a donné gain cause aux sept accusés du 22 mars détenus en déclarant les procédures de transfert comme des traitements dégradants, les génuflexions et les fouilles à nu ont encore avoir eu lieu ce mardi matin avant la reprise du procès du 22 mars.

« Je suis en prison, les fouilles c’est des choses qui sont normales et il faut s’y faire mais me mettre nue tous les jours et tourner le dos à trois policiers pour être fouillés, c’est impossible », déclare Sofien Ayari.

« J’imagine les parties civiles, certaines on a pris dans leur chaire et on ne parle que de ça depuis un mois. On passe pour des capricieux. Moi, je n’ai rien à perdre, j’ai pris trente ans, si je réponds aux questions c’est parce que j’imagine la douleur et le désespoir des victimes, c’est du respect, je ne cherche pas à m’en tirer, je ne sortirai jamais de prison », s’emporte l’accusé arrêté le 18 mars 2016 en compagnie de Salah Abdeslam.

La colère gronde dans les rangs de la défense. Tour à tour, les avocats prennent la parole pour exprimer leur profonde colère de voir un ministre de la Justice ne pas faire appliquer une décision de justice.

Me Delphine Paci, l’avocate d’Abdeslam, annonce un futur dépôt de conclusions si ces traitements persistent.

Plusieurs d’entre eux indiquent également qu’ils ne représenteront pas leur client si la décision rendue par le juge des référés le 29 décembre dernier n’est pas appliquée. Un acte qui aboutira à une nouvelle suspension de ce procès déjà émaillé par de nombreux incidents.

« Je me ferai complice du ministre de la Justice et ça, je m’y refuse », commente Me Jonathan De Taye, l’avocat de Ali El Haddad Asufi.