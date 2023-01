Une mesure jugée «inacceptable» par Pékin: La Chine menace les pays demandant des tests Covid à ses voyageurs et pourrait réagir

«Certains pays ont mis en place des restrictions à l’entrée visant uniquement les voyageurs chinois. Cela est dénué de base scientifique et certaines pratiques sont inacceptables», a fustigé une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

La Chine pourra «prendre des contre-mesures, selon le principe de réciprocité», a-t-elle averti. Ces déclarations surviennent près d’un mois après la levée surprise le 7 décembre par la Chine de ses restrictions sanitaires, décision qui entraîne depuis un afflux de patients dans les hôpitaux et de victimes du Covid dans les crématoriums.

A partir de dimanche, Pékin n’imposera plus de quarantaine aux personnes arrivant de l’étranger mais continue de demander un test PCR négatif aux voyageurs et ne délivre plus de visas de tourisme depuis bientôt trois ans.