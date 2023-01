Le conte de Noël d’un golfeur nordiste qui a joué avec Rory McIllroy, numéro 1 mondial

Quelle était la probabilité pour que Nicolas Lemaître, professeur de golf indépendant à Sin-le-Noble qui revend « de temps en temps » des clubs de marque Taylormade, remporte un concours organisé par l’équipementier face aux grandes enseignes spécialisées et leurs immenses stocks ? Sans exagérer, c’est encore plus fort qu’un trou en un. Et c’est bien ce qui lui est arrivé fin novembre, lorsque l’un de ses clients, Guillaume Blanchoz, achète le driver tiré au sort par Taylormade.

Pour l’occasion, l’Irlandais avait opté pour le Trump National Golf Club, dans la petite commune floridienne de Jupiter, à 150 km au nord de Miami. De quoi rendre l’expérience encore plus étonnante pour le trio douaisien : « C’est sûrement le plus privé de tous les parcours. On a dû passer des barrières de sécurité, et en une heure et demie de jeu, on a croisé trois personnes : Rory donc, Donald Trump et un des fils Kennedy. »