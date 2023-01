Les automobilistes assistent à une scène incompréhensible sur l’autoroute E40: «On ne sait pas pourquoi il a laissé sa voiture comme ça»

Pourtant, à l’intérieur de la grosse voiture abîmée dont les airbags s’étaient déployés, aucune trace du conducteur ou de passagers. À cause des pluies des derniers jours, les personnes qui se sont arrêtés pour venir en aide n’ont pas pu s’approcher du véhicule. Leurs cris restant sans réponse, ceux-ci ont décidé d’alerter les secours.

Les passants ont eu du mal à comprendre ce qu’ils voyaient. Cette nuit, peu après minuit, quelques personnes circulant sur la E40 en direction de Bruxelles ont assisté à un étrange spectacle. À hauteur de Nieuwport, une Toyota Land Cruiser se trouvait dans un fossé sur le bas-côté avec les quatre feux actionnés et d’importants coups sur la carrosserie.

Venus rapidement sur place, la police et les secours n’ont rien trouvé de plus. « Les quatre clignotants du véhicule étaient allumés, mais il n’y avait aucune trace du conducteur. La voiture était à moitié dans l’eau et c’est pourquoi une perquisition a été effectuée sur place », explique au Nieuwsblad la police. Ils ont fouillé la zone mais n’ont trouvé personne.