Les travaux de la salle de l’Orphée à l’arrêt à Stavelot: il manque des fonds

Près de 100.000 € à trouver

« On a déjà dépensé 125.000 €. Il nous reste à trouver 97.000 € », résume André Micha, l’un des sympathisants de la société. « Ce qu’il y a c’est qu’on a acheté la maison située à côté de nos locaux historiques. Or, c’est une maison qui était un peu délabrée. Il faut faire pas mal de choses. ». André Micha précise qu’en démarrant les travaux, le groupe savait bien qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour aller jusqu’au bout. « Même si lors du premier devis, on pensait en avoir pour 90.000 € en tout. Et puis on a ajouté des choses au fur et à mesure. »