L’Horéca liégeois touché par le décès d’Amédéo Candeloro, le restaurateur de «La main à la pâte»: «Il a été présent dans ma vie depuis le premier jour, il était comme un père pour moi»

Il avait sept enfants, quatre d’un premier mariage et trois d’un second. Dragan Tancev, le patron des restaurants « As Ouhès » et « Le Régina » a été son beau-fils durant 17 ans après avoir épousé la fille d’Amédéo. « Nous avons eu trois enfants qui sont les petits-enfants d’Amédéo. Ce sont mes fils Alain et Nicolas qui tiennent « Le Régina » et ma fille tient « La Mandarine » à la Médiacité à Liège », indique Dragan. « Je suis arrivé à Liège il y a 45 ans et Amédéo a toujours été présent dans ma vie depuis le premier jour. Il était comme un père pour moi et depuis une dizaine d’années, je l’appelais affectueusement « Papa ». C’est son fils, qui se prénomme aussi Amédéo, qui travaille au restaurant « La main à la pâte » depuis un an pour aider son père », ajoute Dragan.