Monopoli met la cuisine des Pouilles à l’honneur à Saint-Gilles: le restaurant mise sur des pizzas et des pâtes fraîches

Au menu : pasta et pizza. On ne fait pas plus représentatif de la cuisine italienne. C’est donc naturellement sur ces deux piliers culinaires que Monopoli a décidé de baser sa carte.

Tiramisu. - I. A.

Les pizzas sont réalisées à la main et à la minute par les pizzaiolos. Monopoli a décidé de faire des pizzas légères et goûteuses à la fois. Pour ce faire, le restaurant a misé sur une farine biologique en provenance directe du talon de l’Italie et produite spécialement pour le restaurant. Garnie de produits frais et locaux, chaque pizza est cuite dans un four hybride made in Italia.

De l’autre côté, les pâtes fraîches sont faites directement sur place dans le restaurant. Ces pâtes fraîches sont l’assurance d’une qualité irréprochable. Monopoli revisite les classiques de la cuisine italienne.

Notre test

Lors de notre visite, nous avons eu l’occasion de commencer le repas par une planche mixte de fromage et charcuterie italienne. Ensuite, nous avons opté pour les tagliatelle alla carbonara. La recette classique sans crème a bien été respectée. Nous avons aussi apprécié la pizza Pistacchio e Mortadella à base de mozzarella, mortadelle, burrata et pistache. En dessert, nous avons opté pour le traditionnel tiramisu. Une valeur sûre.

Côté boissons, cela respire aussi l’Italie avec des cocktails emblématiques comme le Spritz ou le Negroni. Sans oublier, une carte des vins 100 % italienne.