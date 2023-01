Une centaine de films au «Ramdam Festival» de Tournai, le «festival du film qui dérange»

Pour la présente édition, les organisateurs insistent sur le terme «Qui dérange». «C’est dans le sens qui remue, questionne, suscite écho et débat, interpelle, chambarde, émeut, fait réfléchir, trouble, gêne, choque, importune, transgresse. Bref, du raffut, du vacarme, avec toutes les nuances que la production d’un son comporte pour le plus grand bénéfice de l’esprit critique du ’spect-acteur’», précisent les responsables de l’événement.

C’est à l’initiative de la Maison de la culture de Tournai, du complexe cinématographique Imagix-Tournai et de la télévision régionale Notélé que l’on doit l’organisation du 13e «Ramdam Festival» de Tournai. Après trois années chaotiques, dues au Covid, le festival retrouve ses couleurs d’antan.

Cette année, le programme regroupera des films d’aujourd’hui mais aussi d’hier, reflétant le monde d’ici et d’ailleurs et disant, dans toutes les langues, quelque chose de la marche de l’humanité.

Le calendrier du festival prévoit du changement cette année. Lors des précédentes éditions, le festival débutait le lundi, après un premier week-end consacré à la projection des courts-métrages. Afin de mieux intégrer ce type de films, ceux-ci seront projetés les samedi 14 et dimanche 15 janvier. Le Ramdam proposera une sélection de courts-métrages qui dérangent, belges et internationaux. Ces films seront présentés en avant-première, en présence des équipes. Des courts-métrages documentaires et d’animation seront aussi proposés lors de cette édition. Durant ce week-end des courts-métrages, des séances spéciales «Kids» (enfants) seront programmées.