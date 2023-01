Deux voleurs récidivistes arrêtés sur le parking du MédiaMarkt de Herstal ce lundi

Ce lundi après-midi vers 16h30, deux hommes de 27 et 34 ans de Huy et de Waremme se rendent au magasin MédiaMarkt de Herstal rue des Naiveux. Ils dérobent une caméra et un haut-parleur qu’ils ont retiré de leur emballage dans les rayons. Ils passent la caisse sans payer mais sont repérés par le garde de sécurité qui va consulter les images de surveillance du magasin. Il constate que les deux individus ont bien dérobé du matériel hi tech et se rend sur le parking du magasin au moment où les deux hommes sortent d’un autre magasin. Il les appelle et leur demande de le suivre mais ils refusent de manière agressive. La police arrive sur place et les interpelle. Elle retrouve les objets volés dans leur véhicule. Un suspect est sans profession et l’autre est ouvrier en bâtiment. Un est déjà connu de la justice liégeoise pour six faits dont un autre vol et l’autre est aussi connu pour 23 faits dont un autre vol également.

Ils ont été déférés ce mardi matin au parquet de Liège. Le magistrat n’a pas encore décidé de leur sort.