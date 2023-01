Fabienne ne décolère pas après avoir cru voir sa petite fille de 2 ans mourir car aucun médecin ne voulait les recevoir: «Put**n vous avez tous refusé mon bébé qui a la scarlatine»

« À chaque fois les mêmes raisons : des médecins généralistes débordés, ou alors des spécialistes refusant de nouveaux patients », explique-t-elle au journal français. Face à ce refus, Fabienne n’a pas abandonné et s’est rendue aux urgences de l’hôpital. « Nous avons eu le même refus, prétextant que ma fille n’était pas malade depuis assez longtemps. Et même refus à la clinique… »

Tombée malade le 17 décembre, Prudence a dû attendre six jours avant que le médecin de famille, revenu de vacances, ne lui diagnostique une scarlatine. « J’étais démunie. On ne peut pas aider notre enfant à soulager sa douleur. Les médecins sont là pour ça. Donc oui je suis très en colère. On ne se sent plus en sécurité. C’est dramatique d’en arriver là. On a eu très peur pour elle. C’était dur de la voir dans cet état. En tant que maman, c’est dur. »