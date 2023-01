Un jeune Belge de 21 ans victime d’un impressionnant accident sur la E40… alors qu’il se rendait à un entretien d’embauche: «C’était sa première voiture»

Il devait se rendre à un entretien d’embauche mais n’est jamais arrivé à bon port. Du moins pas avec sa propre voiture. Car ce mardi, vers 10h20, son parcours s’est arrêté à la sortie d’Oostkamp de la E40 en direction de Bruxelles. C’est là que sa Honda Civic a soudainement dérapé pour venir percuter les rambardes de sécurité présentes sur la droite. « Je n’avais plus aucun contrôle sur ma voiture. Les trois voitures derrière moi ont également commencé à déraper », raconte-t-il au Nieuwsblad.

Le choc a été très violent et a inquiété les autres automobilistes qui ont assisté à la scène. Ils ont immédiatement contacté les secours, craignant que le conducteur ne soit coincé dans sa voiture. Heureusement, celui se tenait simplement à côté de son véhicule accidenté et n’a pas été blessé. C’est son papa qui est rapidement arrivé sur les lieux. « Mon fils est parti bien à temps et conduit toujours prudemment », explique-t-il. « Il était peut-être un peu distrait ou nerveux par son entretien à venir mais ce virage est très glissant ! »