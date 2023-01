Trois projets de mobilité militaire retenus en Belgique pour un financement européen

Les deux autres se situent en Flandre et concernent les ports de Zeebrugge et d’Anvers, régulièrement utilisés par les États-Unis pour le déploiement de troupes sur le Vieux continent dans le cadre de l’Otan, a-t-on ajouté de même source.

Ces projets ont pour but de faciliter le déplacement des troupes et de leur matériel lourd à travers l’Europe. L’un porte sur l’extension de la capacité du nœud ferroviaire de Montzen, dans la commune de Plombières, a-t-on appris mardi de source militaire.

La Commission européenne a annoncé début avril, dans un contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie, qu’elle allait accélérer le financement des projets de mobilité militaire, via un investissement de 339 millions d’euros pour 22 projets sélectionnés parmi ceux soumis dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe ("Connecting Europe Facility», CEF).

Montzen, Anvers et Bruges

Un montant de 30 millions d’euros a ainsi été accordé à la Belgique pour la transformation en autoroute du tronçon, entre Damme et Maldegem, en Flandre orientale, de la voie rapide N49 qui relie Knokke-Heist à Anvers.Il s’agit notamment de remplacer les ponts franchissant les canaux Léopold et de Schipdonk. Ce projet a été retenu en concertation avec le ministère belge de la Défense et l’Otan, selon des sources locales.