Pourquoi les pompistes belges doivent s’attendre à une forte affluence d’automobilistes français dans les stations essence proches de la frontière?

Le passage à l’année 2023 marque un changement majeur dans la politique française de lutte contre l’envolée des prix de l’essence. Jusqu’ici, le gouvernement français avait mis en place un dispositif de ristourne de 10 centimes à la pompe. Ce mécanisme qui permettait aux consommateurs de payer leur essence moins chère a pris fin le 31 décembre.

de videos

Comme le rapportent nos confrères de La Voix du Nord, les prix des stations essence belges étaient plus intéressants lundi soir que ceux des stations françaises. Le litre de diesel est à 1,669 et 1,649 pour le SP95 avec des prix descendant même à 1,659 pour le diesel, 1,899 le SP98 et 1,629 pour le SP95 à Dranoutre.