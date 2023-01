Caroline et Maggie, deux pom-pom girls de 16 et 17 ans, tuées par un policier lancé dans une course-poursuite folle à 140 km/h: «Incompréhensible»

Une vie devant elles mais pourtant, Caroline Gill et Maggie Dunn n’ont pas passé 2022. Les jeunes filles de 16 ans et 17 ans ont perdu la vie la veille du Nouvel An dans un tragique accident de la route en Louisiane. Les adolescentes, très connues dans leur collège puisqu’elles étaient pom-pomp girls, ont été percutées à un feu rouge par un véhicule de police. Ce dernier était conduit par David Cauthron, 42 ans, en intervention au moment des faits. de videos Le policier s’était lancé dans une course-poursuite pour rattraper Tyquel Zanders, 24 ans et suspecté d’avoir volé une voiture à une famille de Baton Rouge. Une course-poursuite à des vitesses folles qui a malheureusement débouché sur la mort de deux innocentes et blessé une troisième personne, le frère de Maggie qui se trouvait à l’arrière de la voiture.

« Responsable de ses actes » Au moment de la collision, David roulait à 86 mph (soit 138 km/h) tout en grillant le feu rouge du carrefour dans lequel Caroline et Maggie s’étaient engagées. Le policier a été arrêté dimanche soir. « Des questions se posent concernant sa vitesse et sa négligence. Le public peut être assuré que nous suivrons avec attention les faits. Pour ces enfants, ne pas avoir pu commencer la nouvelle année est inexcusable… Je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi l’officier conduisait à cette vitesse à la poursuite de ce véhicule. Si cela implique de mettre des vies humaines en danger, arrêtez cette fichue poursuite. Cela ne vaut tout simplement pas la peine ! », explique le procureur Tony Clayton. « Il est responsable de toutes les réactions à ses actes. Il fait face à deux chefs d’accusation, et si ce pauvre enfant ne survit pas, il en fera face à un autre », ajoute-t-il.

L’agent est inculpé de deux chefs d’homicide par négligence et d’un chef de blessure par négligence. Pour le suspect du vol, celui-ci est accusé d’invasion de domicile, de vol de voiture, de vol aggravé et de deux chefs d’accusation d’homicide involontaire. « Il risque plus de 100 ans de prison et nous prévoyons de le poursuivre pleinement. »