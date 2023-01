Les banques devraient poursuivre la hausse des taux d’intérêt de leurs comptes d’épargnes en 2023: «Ça deviendra plus intéressant pour l’épargne»

«Les Banques centrales vont encore augmenter leurs taux directeurs et cela va se répercuter sur les taux d’intérêt», précise-t-il. Concrètement, «les Banques centrales vont encore augmenter leurs taux tant que l’inflation se poursuit», explique M. Candelon, c’est-à-dire tant que l’inflation est globalement à plus de 2%. La concurrence entre banques va aussi jouer sur l’ajustement des taux, ajoute l’économiste.

de videos

Cette situation fait que l’épargne redevient «un peu plus intéressante». «Mais avec une inflation à 10% et des taux à 2%, cela reste intéressant surtout pour l’Etat» actuellement, insiste le professeur de l’UCLouvain. «L’inflation va continuer de baisser et les taux vont remonter, ça deviendra alors plus intéressant pour l’épargne», et de facto moins pour l’État et la dette publique, ajoute-t-il.