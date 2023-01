Mérites sportifs de la Ville de Seraing | Voici les candidats pour la catégorie des Espoirs et celle de la Reconnaissance

La Ville de Seraing va mettre ses sportifs à l’honneur le 28 janvier prochain à l’occasion de sa Grande Soirée des Sports, qui se déroulera en son Centre culturel. Plusieurs prix, relatifs aux performances réalisées lors des deux dernières années écoulées, seront décernés. Les nominés dans les différentes catégories sont connus. Charge maintenant au jury d’élire les grands gagnants. Pour rappel, ce jury sera divisé en deux parties égales. La première est composée de membres du sport sérésien, de personnalités politiques, de membres du service de l’Échevinat des Sports et de la presse. Le public est la seconde. Celui-ci interviendra donc dans le scrutin à hauteur de 50 % ! Les bulletins de vote seront disponibles en ligne du 4 au 22 janvier en cliquant ici.

Lire aussi Mérites sportifs de la Ville de Seraing | Découvrez les nominés de la catégorie sportif individuel!

Petit tour d’horizon des nominés pour le prix du Mérite sportif Espoir :

Dario Pemov (karting). À peine 16 ans et il fonce déjà à toute vitesse sur les circuits. S’il a remporté plusieurs courses sur le Karting Haute Picardie, on retiendra sa médaille d’argent avec la Belgique, battue par l’Allemagne, obtenue en slalom lors des FIA Motorsport Games (sorte de Jeux olympiques moteurs), et son titre de champion du monde SWS conquis à Paris, en menant la finale du début à la fin.

Eymeric Evrard (athlétisme). Il saute aussi haut que loin ! Le jeune homme de 15 ans a enchaîné les premières et deuxièmes places lors de nombreuses compétitions cette saison comme en championnat provincial ou LBFA. Pour ne rien gâcher, il fut également l’auteur de la meilleure perf de l’année à la… hauteur (1,92m).

Ema De Simone (taekwondo). La jeune fille de 13 ans est déjà vice-championne d’Europe dans sa catégorie, rien de moins. Elle va maintenant tout faire pour rejoindre les Mondiaux.

Gabriel Xhrouet (boxe). Il a choisi l’anglaise et il a eu raison. Du haut de ses 14 ans, celui qui s’entraîne au Boxing Club Seraing s’est adjugé les titres de champion francophone et de Belgique en cette année 2022.

Geoffrey Jacques (athlétisme). Champion de Belgique Espoirs sur 200m, 4e aux championnats de Belgique indoor sur 400m, 2e du championnat LBFA Espoirs sur 200m… En septembre dernier, il s’est également adjugé le titre sur 400m, lors des championnats nationaux Juniors/Espoirs.

Lire aussi Voici les candidats pour le mérite sportif collectif de la ville de Seraing

Petit tour d’horizon des nominés pour le prix du Mérite sportif de la Reconnaissance :

Cycling Team « Aux Assemblées ». Voilà un club qui, comme de nombreux autres, ne ménage pas ses efforts. Ses organisations remportent régulièrement de grands succès. On pense notamment à ses sorties sur route qui ont déjà drainé plus de 250 participants ou encore sa randonnée VTT qui a réuni 638 adeptes de la discipline.

Be a Trigirl (triathlon). Le TriTraRaid Seraing a mis les filles à l’honneur cette année en créant une section qui leur est dévolue avec, pour objectif, un encadrement optimal pour l’initiation à la discipline.

Bernard Leroy (athlétisme). Un fidèle parmi les fidèles du Seraing Athlétisme. Il y est affilié depuis… 50 ans. Actuellement, il y entraîne notamment François Graillet et dispense également son savoir à Julien Watrin.

Lucien Campeggio (triathlon). Le sport dans tout ce qu’il a de plus beau. Cet athlète s’est lancé dans la préparation d’un Ironman et est parvenu à ses fins en le terminant… tout en subissant un traitement pour vaincre le cancer.

Yalmani Abdel (boxe thaïlandaise). S’il fut champion de Belgique, du Benelux, d’Europe et du monde dans un passé récent, il est également coach à Grivegnée et à la YLM fight & fit Academy du Val Saint-Lambert qui ouvrira ses portes très prochainement.