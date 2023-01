Bonne nouvelle à Pepinster: voici à quoi ressemblera le nouveau pôle sportif pluridisciplinaire intégré

Fin de semaine passée, la commune de Pepinster a reçu une excellente nouvelle. Le ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont, octroiera bien une subvention au dossier de nouveau pôle sportif pluridisciplinaire intégré de Pepinster. Une subvention importante de près de 2,6 millions pour un projet estimé à près de 3 millions d’euros. Soit 70 % du maximum subsidiable. Quatre terrains de foot, deux bâtiment dont un qui accueillera la boxe, la danse et le tennis de table. - BBFA_architecture

Lire aussi Foot, boxe, tennis de table…: vers la création d’un pôle sportif à Pepinster Un bel aboutissement pour le bourgmestre et le collège qui travaillent sur ce dossier important depuis 2016. Si on pensait d’abord à construire des nouvelles infrastructures pour le club de football de l’Entente Pepine (club né de la fusion de Pepinster et Wegnez mais où on ne retrouve pas encore Soiron et Cornesse), le nouveau décret du Ministre des Sports de l’époque en 2021 Jean-Luc Crucke a rebattu les cartes. Pepinster a alors proposé d’intégrer d’autres sports pour réaliser un pôle sportif pluridisciplinaire intégré qui complétera l’offre sportive déjà existante sur la commune. On pense notamment au Hall du Paire, situé à proximité immédiate de ce futur pôle sportif.

Plusieurs années de travail de videos Et tout s’est rapidement accéléré dans ce dossier même s’il faudra encore patienter avant de le voir pleinement opérationnel. « C’est un soulagement et l’aboutissement de plusieurs années de travail », détaille le bourgmestre Philippe Godin. « On bénéficie aussi d’une dérogation permettant de faire aboutir ce projet plus vite que la norme. Car il aurait au moins fallu sept ans pour le réaliser. Avec les inondations, on n’aurait plus beaucoup de clubs si cela doit prendre autant de temps. Ici tout ira plus vite car on a déjà l’accord du ministre Dolimont pour l’octroi du subside alors qu’il aurait normalement fallu attendre entre 24 et 36 mois. Le dossier est maintenant entre les mains de la fonctionnaire déléguée de la Région et nous avons très bon espoir qu’il soit rapidement accepté. Ce pôle va permettre aux jeunes de ne pas rester sur leurs écrans en permanence et de sortir de chez eux. »

Lire aussi il-ny-aura-plus-de-football-sur-le-site-de-prevochamps Le pôle sportif disposera d’un parking de 120 places. - BBFA_architecture Un superbe complexe Pierre-Yves Bastin. - C.B. de videos Ce pôle sportif dernier cri sera vraiment à la pointe au niveau environnemental (panneaux photovoltaïques, développement durable…) et rassemblera bien plusieurs disciplines sportives. Lire aussi le-ps-flingue-le-projet-de-terrain-synthetique-de-la-majorite « On retrouvera une première partie destinée à la pratique du football », dit Pierre-Yves Bastin, architecte en charge du projet. « Elle comprendra un terrain en gazon naturel et un terrain synthétique pour les juniors en plus de deux terrains synthétiques pour les juniors. Un bâtiment sera situé entre les deux terrains principaux et regroupera les vestiaires, les locaux techniques, une cafétéria et des tribunes. Ce bâtiment sera directement connecté à un autre qui abritera les autres disciplines sportives. On y retrouvera deux salles multisports dédiées à la pratique du tennis de table, de la danse et de la boxe. On aura aussi un parking de 120 places, un accès aisé pour les personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du site. On a aussi pensé aux riverains au niveau mobilité et urbanistique. Il y aura une entrée depuis le dessus et la rue de la Paix. Et on sortira par le bas via la rue Laurent Mairlot. Ce sera vraiment un superbe complexe dont les travaux devraient démarrer lors de la période de Pâques en 2024. Et le pôle devrait être opérationnel pour septembre 2025. »