«Je bois beaucoup trop car je suis malheureuse»: en larmes, Camille Lellouche se confie sur ses débuts de carrière compliqués (vidéo)

Lire aussi «Si tu savais comme je t’aime...»: la belle déclaration d’amour de Slimane à sa fille Esmeralda à l’occasion de son premier anniversaire (photo)

Ce sont ses proches, sa famille, qui vont finalement l’aider à s’en sortir : « Du coup, je n’arrive plus à aller travailler, donc je ne peux pas payer mon loyer, donc je m’endette et, un jour, ma mère l’a senti. Elle a sonné à six heures du matin, elle a vu l’appartement et elle a dit : ’Tu vas rendre l’appartement et tu vas revenir à la maison’ (…) Beaucoup de gens m’ont laissée. Et ceux qui étaient là, c’est ma mère, mon frère. »