Un handicapé mental ligoté, tabassé, brûlé et menacé d’une arme à La Louvière: des peines de prisons avec sursis pour ses tortionnaires

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les séquestreurs entre amis ne seront pas à leur tour emprisonnés. Ce lundi, des peines de 2 à 4 ans, avec sursis, ont été prononcées par le tribunal du Hainaut, division de Mons, à une bande de prévenus qui avaient séquestré Steve, un jeune homme handicapé mental, et sa compagne Carole. Le motif de cet enlèvement, qui allait être suivi de séquestration et coups, était sombre : il se trouve que Carole, la compagne de Steve, avait le 31 mars 2021 bouté le feu à la chambre du bébé d’Anthony – lequel n’était plus avec la maman : il avait refait sa vie avec Kimberley.