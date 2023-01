Alfa Romeo Giulia SWB Zagato : exemplaire unique

Partenaires depuis 1921, les deux marques italiennes ont entamé le développement de cette Giulia SWB Zagato il y a deux ans. Basé sur une Alfa Romeo Giulia moderne, ce coupé inédit reprend la recette de l’Alfa Romeo SZ Codatronca de 1961 avec sa partie arrière tronquée. La Giulia perd donc ses portes arrière et son coffre, et le design a été entièrement repensé par Zagato avec un toit à double bossage, une lunette arrière arrondie et une signature lumineuse arrière qui n’est pas sans rappeler celle des Aston Martin (autre partenaire historique de Zagato) et de la Maserati 3200 GT.

Client allemand

L’habitacle, en revanche, est repris tel quel de la Giulia à quelques détails près. Le moteur est celui de la Giulia GTAm : un V6 biturbo 2,9 litres de 540 ch. Cette puissance est envoyée aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte manuelle à six rapports. Ce modèle unique a déjà été vendu à un fidèle client allemand qui possède plusieurs Alfa Romeo de collection. Il n’y en aura pas d’autre.