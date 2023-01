La ville de Mouscron recherche des jeunes pour la création de son service citoyen

La Ville de Mouscron est récemment devenue membre de la plateforme pour le service citoyen. En adhérant au niveau 4, elle s’engage d’ailleurs à créer une ou plusieurs missions au sein des services communaux, à devenir organisme d’accueil.

Alors c’est bien joli tout ça, mais qu’est-ce qu’un service citoyen et à quoi ça sert vraiment ? « Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe le niveau d’études, de formations ou d’expériences, le service citoyen propose au jeune de s’engager durant six mois à temps plein pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité et bien d’autres) et de participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes », explique la plateforme.