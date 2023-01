«Le suppléant», les mémoires d’Harry à charge de Kate et William: «Je ne peux pas imaginer une réconciliation entre Harry et William après la sortie du livre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce 10 janvier sera marqué par la sortie du livre « Le suppléant » au sujet du Prince Harry. Cette biographie retracera l’histoire du Prince au sein de la famille royale en passant, évidemment, par les nombreux accrochages qu’il a pu avoir avec son frère William.

Si le livre n’est pas encore sorti, certains extraits ont déjà fuité dans les tabloïds anglais. Selon nos confrères du « Sunday Times », les membres de la famille royale les plus touchés par les révélations du livre seront le Prince William et sa femme Kate. Le nouveau Roi, Charles III devrait être plutôt épargné. Selon une source ayant déjà eu accès au livre, « Harry sera dur avec William et s’en prendra aussi à Kate ».