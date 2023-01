Il y a eu 339 faillites en 2022 en province de Namur

Du point de vue régional, le bureau d’études relève une forte hausse des faillites en Flandre, de +56,2%. La tendance est moins prononcée à Bruxelles et en Wallonie où les faillites ont augmenté respectivement de 32,7% et 22,2%.

Dans la province du Brabant flamand, le nombre de faillites a atteint un record, avec 750 dépôts de bilan (+48,8%). La province comptabilisant le plus grand nombre de faillites est cependant Anvers (2.232). En Wallonie, c’est la province de Liège qui a enregistré le plus de faillites l’an dernier (718), suivie par le Hainaut (690) ainsi que le Brabant wallon et Namur (339 chacune).