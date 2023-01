Une ressourcerie du Val de Sambre verra le jour à Nalinnes-Centre en 2023

La Ressourcerie du Val de Sambre venait déjà collecter les biens des habitants de la commune, mais cette année, c’est une antenne physique qui s’installera à Nalinnes. Le principe est simple, il sera possible de déposer pour la vente et d’acheter des meubles et des objets de décoration, le tout en seconde main. « Une telle ressourcerie existe déjà à Montigny-le-Tilleul, je vais aller la visiter », indique la présidente du CPAS.