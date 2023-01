20 commerces engagés pour la propreté à Etterbeek

À Etterbeek, les établissements Horeca ou commerces proposant de l’alimentation situés sur le territoire de la commune peuvent désormais obtenir le label « Commerce engagé pour la propreté ».

Ce label récompense les commerces qui s’engagent à maintenir propres les abords immédiats de l’établissement, assurer la praticabilité des abords de l’établissement, trier correctement leurs déchets et évacuer leurs déchets en respectant la législation en vigueur via un collecteur autorisé et/ou une installation de traitement autorisée et en utilisant les sacs et/ou les conteneurs du collecteur.