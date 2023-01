Une salle de sport flambant neuve à Schaerbeek

Nouveauté à Schaebreek. Les amateurs de sport peuvent s’entraîner dans la toute nouvelle salle omnisports construite sur le site scolaire fraîchement inauguré de la Grande Rue au Bois. Intégrée à l’école communale néerlandophone De Kriek et ouverte sur le quartier, cette salle répond à plusieurs besoins des citoyennes et citoyens. Hyper lumineuse, la nouvelle salle de sport a été conçue pour accueillir de nombreuses disciplines, et pas uniquement des sports de ballon. L’attribution des créneaux horaire s’est faite via un appel à candidature pour attirer les clubs locaux. Ceux-ci peuvent désormais s’entraîner en semaine après les heures scolaires et le week-end.

Une salle pour le quartier La salle bénéficie à plusieurs utilisateurs différents : aux élèves de l’école communale néerlandophone De Kriek, ceux de l’école communale francophone nº10, mais aux citoyennes et citoyens. « Le projet a été pensé pour être intégré et ouvert sur le quartier. D’entrée de jeu, les architectes de la commune ont soutenu l’idée d’une salle de sport accessible aux citoyens, en plus des écoles. En effet, un accès à la salle est permis directement depuis la rue, grâce à un système de badge. Pas besoin de passer par l’école.