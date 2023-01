Miraculée du Covid, Vanessa, de Saint-Ghislain, accouche dans le coma: «Tout ce que j’ai vécu a remué des choses»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une des histoires qui vous a le plus marqués en 2022. Rappelez-vous. Atteinte du Covid et enceinte de six mois, Vanessa avait dû être plongée dans le coma artificiel et placée sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle). Soit le dernier recours pour la majorité des patients atteints de formes très sévères de Covid.

L’état de santé de la Saint-Ghislainoise, déjà maman d’Elisa, aujourd’hui âgée de 4 ans, a cependant continué de se dégrader. Face à cette situation, les médecins de l’hôpital Tivoli ont fait le choix de l’accoucher dans le coma...