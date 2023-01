«Nous vous souhaitons le meilleur et une victoire rapide!»: le groupe français Bonduelle accusé de soutenir les militaires russes

La publication, qui n’est plus disponible sur le réseau social, aurait été écrite par un soldat russe, reconnaissable par un vêtement ressemblant à l’uniforme russe, selon le journaliste français Stéphane Kenech, qui a relayé cette information en France. Depuis, l’information est devenue virale et agace certains consommateurs, appelant à jeter leurs produits de la marque.

Bonduelle, l’une des dernières marques françaises présente en Russie, soutiendrait-elle directement les soldats russes ? C’est ce que laisse entendre un post sur le réseau social VKontakt (le Facebook russe) où l’on y aperçoit un panier avec des conserves et un message de soutien aux militaires russes : « Chers soldats, nous vous souhaitons une bonne année ! Nous vous souhaitons le meilleur et une victoire rapide ! »

Le groupe Bonduelle dément fermement cette information à travers un communiqué du 31 décembre, rappelant que la présence de la marque en Russie se fait « dans le seul but d’assurer à la population l’accès aux aliments essentiels en Russie et dans les pays voisins » et précise «On ne distribue pas de colis aux soldats», a assuré le groupe français lundi auprès de l’AFP, évoquant «un fake». Le groupe français réalise 5% de son chiffre d’affaires annuel (150 millions d’euros) en Russie où il compte trois usines et emploie 1.000 personnes, ainsi que dans les pays limitrophes comme la Géorgie ou l’Arménie.