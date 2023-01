La Stib offre une nouvelle vie à ses anciens PC

Quand on pense à la Stib, ce sont les transports en commun qui nous viennent d’abord à l’esprit. Pourtant les bus, les trams et les métros ne sont pas les seuls à faire fonctionner cette société à Bruxelles. Le plus gros employeur de Bruxelles propose également des postes plus administratifs et utilise donc des ordinateurs.

Une fois que ses PC deviennent trop vieux pour les tâches à effectuer, la Stib ne les jette pas pour autant à la poubelle. Elle leur offre une seconde vie en les donnant à des associations bruxelloises qui agissent en faveur de la cohésion sociale.