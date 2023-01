Le Judo-Club Centre Brugelettois fête ses 50 ans et devient Royal

Voilà ce qui s’appelle bien débuter l’année ! Le Judo-Club Centre Brugelettois a rejoint la galaxie des clubs (Mons, Herseaux, Marcel Clause Quaregnon, La Bouverie…) qui peuvent fièrement arborer le titre « Royal » dans leur nom. « Les bons résultats que nous avons accumulés pendant 50 ans m’ont motivé à envoyer un dossier détaillé à la Directrice du Service Requêtes et Affaires Sociales de Sa Majesté », explique Mario Di Loreto, président et responsable du club. « J’ai adressé la demande au mois de février 2022, j’ai reçu la réponse officielle le 20 octobre mais je ne pouvais pas la divulguer avant le 1er janvier 2023. »

En un demi-siècle, on se doute qu’il y a eu de beaux moments mais aussi des difficultés. « J’ai fondé ce club au début de l’année 1973 à Chièvres », se rappelle le dirigeant. « Cela n’a pas été facile, nous étions logés dans une ancienne bonneterie dans un local sans chauffage ni douche. Notre petit tatami de plus ou moins 35 m² était composé de palettes de bois et d’une bâche dont on ne pouvait même plus distinguer la couleur tellement elle était usée. Nous étions vingt-cinq lors de la séance inaugurale. Un échevin chièvrois m’a dit : « Ici, tu ne tiendras pas trois mois. » Cela me reste encore en travers de la gorge cinquante ans après ! » Les membres ont ensuite afflué, le club s’est développé (achat de tatamis…) mais la relation avec la commune de Chièvres n’a pas toujours été au beau fixe, si bien qu’un déménagement à Brugelette a été acté en 2016. « Ma crainte était de perdre des membres. Mais au final nous avons eu de nouveaux pratiquants de Brugelette au point de nous retrouver actuellement avec un effectif de nonante membres. Un record pour une commune de 3.470 âmes ! » Le club peut se targuer d’avoir formé plusieurs milliers de judokas et d’avoir été particulièrement actif sur les tatamis de compétition, que ce soit chez les jeunes (championnats provinciaux, régionaux et nationaux), chez les adultes (en interclubs) et même sur la scène européenne par le biais d’Eric, le fils de Mario et Raffy, qui s’est produit en European Cup chez les jeunes. « Les mots me manquent pour exprimer les sentiments que j’éprouve envers l’Administration communale de Brugelette et la population, qui nous ont accueillis chaleureusement dans leur commune. Enfin, toute ma reconnaissance et mon amour vont à mon épouse Raffy, qui me seconde comme monitrice et me supporte depuis 30 ans. J’espère que ce titre permettra à certaines personnes de nous considérer avec respect. »

Et même après autant d’années et une telle consécration, Di Loreto continue d’aller de l’avant et ambitionne d’organiser un événement (championnat provincial ou journée d’interclubs) à condition de disposer de l’infrastructure adéquate.

Simon Barzyczak