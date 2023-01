Un camion-poubelle Tibi manque de se renverser dans son jardin à Loverval: deux dépanneuses ont été appelées pour le remettre sur ses roues

C’est une opération de dépannage pour le moins particulière qui est survenue, ce mardi matin, à Loverval : deux véhicules de dépannage Senzée ont dû intervenir en fin de matinée… pour redresser un camion-poubelle ! « J’ai eu très peur pour ma clôture, et j’ai craint aussi de voir ce camion-poubelle se renverser complètement dans mon jardin ! », réussit à sourire cette riveraine.

Car, finalement, comme on le dit de façon très classique, « tout est bien qui finit bien » : « Personne n’a été blessé, le camion n’a pas versé et a pu être remis sur ses roues. Le mardi est le jour habituel du ramassage, on n’a jamais connu une telle situation », confie encore notre riveraine. Sorti de la route vers 10 heures, le camion a visiblement pu quitter les lieux vers 13 heures, ce mardi.