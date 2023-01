À court d’alcool, ils cambriolent un night-shop de Libramont

Une fois sur place, les deux comparses remplissent leurs sacs de bouteilles et de paquets de cigarettes, avant de rentrer chez eux profiter de leur larcin. Pas rassasié pour un sou, Kevin décide alors d’appeler un autre copain. Reclus dans la solitude et les vapeurs d’alcool, l’homme d’une soixantaine d’années l’accompagne jusqu’au night-shop pour un deuxième service. Le tout sous l’œil des caméras de surveillances installées dans le commerce. Rapidement identifiés sur base des images de vidéosurveillances, les trois hommes se retrouvent aujourd’hui poursuivis devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour vols. Kevin reconnaît les faits, mais affirme que c’est son copain, celui du premier vol, qui en a eu l’idée. Il conteste par contre avoir forcé la porte pour entrer dans le commerce. « On n’a pas eu besoin du pied de biche, la porte était déjà ouverte. »

La pêche a été fructueuse pour Kevin (prénom d’emprunt) en ce jour de mars. Bien décidé à en faire profiter son entourage, le Libramontois de 33 ans débarque au café du coin les bras chargés de truites et se fait offrir une bonne bouteille. L’alcool coule alors à flot… Jusqu’à épuisement du stock. Qu’à cela ne tienne. Kevin et l’un de ses copains décident d’aller se servir au night-shop du coin. Que l’établissement soit fermé ne leur pose guère de problèmes. Un pied de biche leur suffira à résoudre ce léger problème horaire.

Jugement en février

Le second comparse assure qu’il ignorait tout des intentions de Kevin. « Il est venu me chercher chez moi. J’étais déjà sous l’influence de l’alcool. Il m’a dit que le magasin était ouvert. Et en effet, quand on est arrivé, la porte était ouverte. » Kevin n’en est pas à son premier vol. Il traîne même un casier judiciaire particulièrement fourni en la matière. « Peine de travail, suspension probatoire, sursis probatoires… Tout lui a été offert dans l’espoir d’éviter la récidive. Mais dès qu’il peut, le prévenu commet des larcins. Ce n’est pas le casse du siècle, mais tout de même… Monsieur n’est plus digne de confiance », commente la substitute du procureur dans son réquisitoire.