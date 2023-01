Mercato: Saelemaekers et Origi accueillent un nouveau coéquipier à l’AC Milan, Maignan toujours blessé (photos)

L’AC Milan a annoncé mardi l’arrivée du gardien colombien Devis Vasquez, qui arrive en provenance de Guarani, au Paraguay. Vasquez a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026.

Vasquez, 24 ans, évoluait à Guarani depuis janvier 2020. Il a totalisé 28 présences en championnat et trois en Copa Libertadores avec Guarani.

Milan recrute un gardien alors que l’incertitude règne quant au retour du titulaire, Mike Maignan, blessé au mollet en septembre et victime d’une rechute en octobre alors qu’il s’apprêtait à reprendre sa place. « Pour le moment, nous ne savons pas quand il reviendra », a expliqué l’entraîneur des champions d’Italie Stefano Pioli en conférence de presse mardi. « Les examens nous disent que ce n’est pas encore possible de forcer, donc nous ne connaissons pas les délais. C’est sûr, ce ne sera pas de sitôt. La cicatrice n’est pas encore consolidée, donc ce n’est pas possible de pousser », a-t-il ajouté.

Depuis la blessure de Maignan, sa doublure Ciprian Tatarusanu le remplace dans le but milanais. Les ’Rossoneri’ disposent aussi de l’expérimenté Antonio Mirante, mais, selon les médias italiens, un autre gardien pourrait encore arriver durant ce mercato.