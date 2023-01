Steve furieux en recevant sa commande KFC à plus de 40 euros: «Nous étions affamés et nous avions l’eau à la bouche mais en l’ouvrant…» (photo)

”Lorsqu’il a ouvert son « bucket » KFC, Steve a d’abord cru à une blague. Ce seau de morceaux de poulet rendu célèbre par l’enseigne de fast-food est généralement bien fourni. Celui commandé sur Deliveroo par le papa britannique pour l’ensemble de sa famille devait d’ailleurs contenir 30 morceaux (14 pièces de poulets accompagnés de 8 mini-filets et 8 hot wings) ainsi que des « poulets pop-corn », six portions de frites, un pot de salade, une grande portion de sauce et une bouteille de Pepsi de 1,5 litre, le tout pour la coquette somme de 36,99£ (soit 42 euros).

Pourtant, au moment de se servir dans le grand seau, Steve, son épouse et leurs deux enfants n’ont vu que trois minables morceaux de poulets (et quelques « morceaux brûlés »). « Nous fêtions mon nouvel emploi avec ce KFC. Moi, ma femme et les garçons étions affamés et nous avions l’eau à la bouche à la perspective de ce repas », raconte-t-il au Sun. « En l’ouvrant, ma femme s’est énervée en me demandant pourquoi je n’avais commandé que pour moi ! »