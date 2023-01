Les rendez-vous découvertes avec LillY RosE & Lucie Valentine, en concert à La Bonne Source à Fleurus

Lucie-Valentine c’est... une voix dans tous ses éclats. Des mots simples en français, des questions, un combat. Une corde sensible, une part d’elle-même, du chaos à la lumière, une urgence extrême. Les couleurs pop d’une douce tempête et des chansons multi-facettes. Un brin de folie, un grain d’humour, l’embrun d’un cri dans un écrin d’amour. Lucie-Valentine et ses humeurs du monde, c’est chic, charmeur et plein de bonnes ondes.

LillY-RosE est un groupe de la région de Fleurus qui chante en français. Baignées par des influences folk-rock, des voix chaudes et harmonieuses développent un univers sombre et lumineux.