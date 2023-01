«Trop anxiogène», «Oh non pas lui»: nouveau drame rocambolesque dans «Demain nous appartient» avec des personnages blessés, les fans en ont marre!

Et la série vient de lancer une toute nouvelle intrigue, autour d’un crash d’avion. Vous vous en doutez, les habitants de Sète ne vont pas ressortir indemnes de cet accident encore une fois bien rocambolesque, et dramatique !

Et ça commence à faire beaucoup pour les fans du feuilleton. Il faut dire que Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) et les autres sont toujours sujets à des événements rares qui semblent se répéter. On ne compte déjà plus le nombre de tueurs en série qui ont sévi à Sète.

Dans une publication sur Instagram, le compte de « Demain nous appartient » a dévoilé qu’un des personnages allait se retrouver dans un sale état. Il s’agit du jeune Jack, interprété par Dimitri Fouque. Les internautes n’ont pas caché leur colère : « Allez hop nouveau drame à Sète ! On ne commence pas l’année en beauté. On peut avoir un peu de bonheur pour changer ? », « Eh bien ça commence bien la nouvelle année avec DNA. On avait dit un peu de bonheur », « Encore du souci et du suspense », « Oh non, pas lui » ou encore « Faites attention de ne pas devenir trop anxiogène déjà que le quotidien n’est pas fou… les spectateurs ont besoin de légèreté », peut-on lire dans les commentaires de la publication. Pas sûr que les fans seront entendus !