Standard: Nicolas Raskin a repris l’entraînement, au contraire de Selim Amallah, qui refuse de revenir

Par Didier Stiers et D.S.

Comme prévu, Nicolas Raskin a repris lundi les entraînements avec les U23 du Standard et a de nouveau participé à la séance de mardi, à l’inverse de Selim Amallah qui, quitte à se mettre en défaut, n’entend pas pour l’instant remettre un pied à l’Académie. L’international marocain attend que Nottingham formule une offre en bonne et due forme au Standard, alors que le FC Valence et Newcastle restent à l’affût.

Si le jeune gardien Tom Poitoux (17 ans), qui a joué 10 matches pour le SL16, a prolongé son contrat, les médians Leandre Kuavita et Rayan Berberi s’entraînent depuis lundi avec l’équipe première et entreront en ligne de compte pour la visite de Saint-Trond vendredi à Sclessin, tout comme Gojko Cimirot, débarrassé de ses douleurs à la cuisse, mais pas Renaud Emond, de retour à l’infirmerie et pour qui la situation devient très compliquée.