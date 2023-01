Standard: Nicolas Raskin a repris l’entraînement, mais pas encore Selim Amallah

Comme prévu, Nicolas Raskin a repris lundi les entraînements avec les U23 du Standard et a de nouveau participé à la séance de mardi, à l’inverse de Selim Amallah qui a bénéficié d’une semaine de repos supplémentaire après la Coupe du monde. L’international marocain attend que Nottingham formule une offre en bonne et due forme au Standard, ce qui n’est pas encore le cas, alors que le FC Valence et Newcastle restent à l’affût.

Lire aussi Quels renforts pour le Standard lors du mercato hivernal? Les Rouches veulent s’offrir un joueur par ligne!

Si le jeune gardien Tom Poitoux (17 ans), qui a joué 10 matches pour le SL16, a prolongé son contrat, les médians Leandre Kuavita et Rayan Berberi s’entraînent depuis lundi avec l’équipe première et entreront en ligne de compte pour la visite de Saint-Trond vendredi à Sclessin, tout comme Gojko Cimirot, débarrassé de ses douleurs à la cuisse, mais pas Renaud Emond, de retour à l’infirmerie et pour qui la situation devient très compliquée.